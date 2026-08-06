Telephone And Data Systems Aktie

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WKN DE: A1JS1Q / ISIN: US8794338298

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Telephone And Data Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Telephone And Data Systems wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen, dass Telephone And Data Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Telephone And Data Systems in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 73,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 315,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu -0,660 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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