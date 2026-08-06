Telephone And Data Systems Aktie
WKN DE: A1JS1Q / ISIN: US8794338298
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Telephone And Data Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telephone And Data Systems wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten schätzen, dass Telephone And Data Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Telephone And Data Systems in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 73,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 315,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu -0,660 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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