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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Telesat legt Quartalsergebnis vor

Telesat präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,978 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,380 CAD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 77,1 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 23,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 101,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -16,155 CAD, während im vorherigen Jahr noch -10,610 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 317,5 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 418,0 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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