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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Telesat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telesat stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,003 CAD gegenüber 1,43 CAD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Telesat mit einem Umsatz von insgesamt 79,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 24,89 Prozent verringert.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -6,898 CAD, gegenüber -10,610 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 319,3 Millionen CAD im Vergleich zu 418,0 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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