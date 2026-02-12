Teleste Corpshs Aktie
Ausblick: Teleste stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Teleste veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,012 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Teleste ein EPS von -0,270 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,05 Prozent auf 38,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Teleste noch 36,5 Millionen EUR umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,139 EUR, gegenüber -0,320 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 141,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 132,5 Millionen EUR generiert wurden.
