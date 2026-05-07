Ausblick: Teleste stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Teleste stellt am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,047 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,93 Prozent auf 34,4 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,315 EUR je Aktie, gegenüber 0,150 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 150,2 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 138,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at