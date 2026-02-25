Ausblick: Teletech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teletech gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,360 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 800 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 514,5 Millionen USD gegenüber 567,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,34 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD aus, während im Fiskalvorjahr -6,740 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,21 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at