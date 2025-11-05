Teletech Holdings Aktie

WKN DE: A2JBPP / ISIN: US89854H1023

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Teletech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teletech wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,225 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,83 Prozent auf 497,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 528,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, während im vorherigen Jahr noch -6,740 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,21 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Teletech Holdings Inc 2,68 -0,74%

