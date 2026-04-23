Ausblick: Telia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Telia präsentiert am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,491 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 277,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Telia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,13 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,24 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,900 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 82,92 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 80,98 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at