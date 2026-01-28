Telia Aktie
Ausblick: Telia präsentiert Quartalsergebnisse
Telia präsentiert in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,362 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Telia einen Verlust von -0,130 SEK je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 21,27 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,72 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,95 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,80 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 80,95 Milliarden SEK, gegenüber 89,13 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
