Ausblick: Telia präsentiert Quartalsergebnisse

Telia gibt am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,573 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,57 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,79 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 SEK, gegenüber 0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 83,25 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,98 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at