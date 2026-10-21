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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Telia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Telia stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,663 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,600 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,22 Prozent auf 20,70 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,86 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,33 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,900 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 83,57 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 80,98 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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