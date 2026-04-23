Ausblick: TeliaSonera Un legt Quartalsergebnis vor

TeliaSonera Un veröffentlicht am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,106 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 430,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,18 Milliarden USD gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,491 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,02 Milliarden USD, gegenüber 8,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at