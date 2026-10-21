Ausblick: TeliaSonera Un legt Quartalsergebnis vor

TeliaSonera Un stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,134 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

TeliaSonera Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,08 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,472 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,41 Milliarden USD, gegenüber 8,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at