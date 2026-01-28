Ausblick: TeliaSonera Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TeliaSonera Un öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass TeliaSonera Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,085 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,32 Milliarden USD gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,431 USD im Vergleich zu 0,340 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 8,83 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 8,43 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at