TeliaSonera AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie
WKN DE: A1JU8V / ISIN: US87960M2052
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: TeliaSonera Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TeliaSonera Un wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,119 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TeliaSonera Un 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll TeliaSonera Un nach den Prognosen von 13 Analysten 2,14 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,05 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,470 USD aus. Im Vorjahr waren 0,180 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 8,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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