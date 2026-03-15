Ausblick: Telos informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Telos veröffentlicht am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,021 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Telos -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Telos in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 45,2 Millionen USD im Vergleich zu 26,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,052 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 163,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 108,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at