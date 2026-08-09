Telos Aktie
WKN DE: A2QHTQ / ISIN: US87969B1017
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Telos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Telos wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Telos noch ein Verlust pro Aktie von -0,130 USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Telos für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 45,2 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,126 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 194,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 164,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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