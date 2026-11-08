Telos Aktie
WKN DE: A2QHTQ / ISIN: US87969B1017
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Telos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Telos öffnet am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,029 USD je Aktie gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 50,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 51,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,155 USD, gegenüber -0,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 191,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 164,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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