Ausblick: Telus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telus veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,249 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,240 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,39 Milliarden CAD – ein Plus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telus 5,33 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,967 CAD, gegenüber 0,670 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 20,65 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 20,14 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at