Ausblick: Telus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telus wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten schätzen, dass Telus für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,201 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Telus im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,05 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,896 CAD im Vergleich zu 0,730 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 20,63 Milliarden CAD, gegenüber 20,35 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at