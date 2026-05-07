Ausblick: Telus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Telus wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,218 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Telus 0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,87 Prozent auf 5,06 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,02 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,893 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,730 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,89 Milliarden CAD, gegenüber 20,35 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at