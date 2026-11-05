Ausblick: Telus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Telus wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,170 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Telus 0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Telus in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,98 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,07 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,702 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,730 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 20,09 Milliarden CAD, gegenüber 20,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net