Telus CorpShs Aktie

Telus CorpShs ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918447 / ISIN: CA87971M1032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Telus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Telus wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,170 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Telus 0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Telus in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,98 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,07 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,702 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,730 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 20,09 Milliarden CAD, gegenüber 20,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telus CorpShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Telus CorpShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telus CorpShs 8,17 -0,98% Telus CorpShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen