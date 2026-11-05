Telus CorpShs Aktie
WKN: 918447 / ISIN: CA87971M1032
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Telus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Telus wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,170 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Telus 0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Telus in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,98 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,07 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,702 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,730 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 20,09 Milliarden CAD, gegenüber 20,35 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telus CorpShs
|
05.11.26
|Ausblick: Telus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Telus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: Telus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Telus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Telus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Telus CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Telus CorpShs
|8,17
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.