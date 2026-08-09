TelyRx Holdings Aktie
WKN DE: A425EY / ISIN: CA87974Y1043
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: TelyRx legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TelyRx wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TelyRx noch -0,090 CAD je Aktie verloren.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 22,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,240 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,900 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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