TelyRx Holdings Aktie
WKN DE: A425EY / ISIN: CA87974Y1043
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: TelyRx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TelyRx wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 28,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,240 USD im Vergleich zu -0,900 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 105,6 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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