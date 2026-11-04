Ausblick: TelyRx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TelyRx wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 28,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,240 USD im Vergleich zu -0,900 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 105,6 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net