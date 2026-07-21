Ausblick: Temenos präsentiert Quartalsergebnisse

Temenos wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 CHF in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 296,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 236,1 Millionen CHF erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD im Vergleich zu 3,37 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden USD, gegenüber 905,9 Millionen CHF ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at