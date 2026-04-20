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WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Vor Bilanzvorlage 20.04.2026 07:10:00

Ausblick: Temenos stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Temenos stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mit Spannung erwarten Anleger die Temenos-Bilanz.

Temenos wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,873 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 CHF je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 247,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 208,7 Millionen CHF erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,43 USD, gegenüber 3,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 1,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 905,9 Millionen CHF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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