Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Experten-Erwartungen
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Temenos wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD gegenüber 0,410 CHF im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 310,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 18,4 Millionen CHF erzielt wurde.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD im Vergleich zu 2,17 CHF im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 919,5 Millionen CHF.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Nachrichten zu Temenos AG
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
20.02.26
|SLI aktuell: SLI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)