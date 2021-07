Ausblick: Temenos zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Temenos stellt am 21.07.2021 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,833 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 238,3 Millionen USD aus - das entspräche einem Plus von 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,90 USD, gegenüber 3,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 986,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 899,9 Millionen USD generiert wurden.

