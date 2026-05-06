Ausblick: Tempur Pedic International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tempur Pedic International wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,574 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tempur Pedic International nach den Prognosen von 10 Analysten 1,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,60 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,23 USD, gegenüber 1,84 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 7,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at