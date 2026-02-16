Ausblick: Tempur Pedic International präsentiert Quartalsergebnisse

Tempur Pedic International lädt am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,719 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Tempur Pedic International nach den Prognosen von 10 Analysten 1,93 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 59,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD im Vergleich zu 2,16 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 7,54 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,93 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at