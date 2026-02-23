Tempus AI Aktie

WKN DE: A40EDP / ISIN: US88023B1035

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tempus AI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tempus AI wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,041 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 362,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 80,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tempus AI einen Umsatz von 200,7 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,608 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -4,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 1,27 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 693,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

