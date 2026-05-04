Ausblick: Tempus AI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tempus AI präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Verlust von -0,200 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tempus AI in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 345,4 Millionen USD im Vergleich zu 255,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,431 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,410 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,59 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at