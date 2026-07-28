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Tenable Holdings Aktie

Tenable Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQRT / ISIN: US88025T1025

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Tenable zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tenable wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,471 USD je Aktie gegenüber -0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 264,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tenable einen Umsatz von 247,3 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,95 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 999,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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