Ausblick: Tenaris gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tenaris veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tenaris im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,940 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tenaris in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,60 USD im Vergleich zu 3,67 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 12,03 Milliarden USD, gegenüber 12,02 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at