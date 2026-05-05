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WKN DE: A3EWCS / ISIN: LU2598331598

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tenaris gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tenaris präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tenaris noch 0,450 EUR je Aktie eingenommen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,55 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,78 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,26 Milliarden EUR, gegenüber 10,62 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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