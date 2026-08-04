Ausblick: Tenaris legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tenaris wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,825 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,32 Prozent verringert. Damals waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,93 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,80 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,30 Milliarden USD, gegenüber 12,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at