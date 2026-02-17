Ausblick: Tenaris präsentiert Quartalsergebnisse

Tenaris wird am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,341 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,440 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,53 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 5,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tenaris einen Umsatz von 2,67 Milliarden EUR eingefahren.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie, gegenüber 1,67 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 10,25 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 11,58 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at