Ausblick: Tenaris präsentiert Quartalsergebnisse

Tenaris veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,358 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 EUR je Aktie erzielt worden.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,56 Milliarden EUR gegenüber 2,72 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,01 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,62 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,64 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,62 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at