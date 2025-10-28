Ausblick: Tenaris stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tenaris lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,328 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 8,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,44 Milliarden EUR – ein Minus von 8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tenaris 2,65 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,20 Milliarden EUR, gegenüber 11,58 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at