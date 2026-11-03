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WKN: 164558 / ISIN: US88031M1099

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tenaris stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tenaris stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,815 USD gegenüber 0,860 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,96 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tenaris für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,04 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,78 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,22 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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