Tenaris Aktie
WKN DE: A3EWCS / ISIN: LU2598331598
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tenaris verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tenaris wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,361 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,43 Prozent verringert. Damals waren 0,370 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Tenaris soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,62 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,69 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,62 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
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