Ausblick: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A wird am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,53 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 15 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,43 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 29 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,70 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,600 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 32,58 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at