Ausblick: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,37 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A ein EPS von 0,390 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 15 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 7,89 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,12 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,06 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at