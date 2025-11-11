Tencent Music Entertainment Group Registered a Aktie

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Tencent Music Entertainment Group Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tencent Music Entertainment Group Registered A wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,802 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,560 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Tencent Music Entertainment Group Registered A nach den Prognosen von 16 Analysten 9,00 Milliarden HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,63 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,66 HKD im Vergleich zu 2,34 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 34 Analysten durchschnittlich bei 35,29 Milliarden HKD, gegenüber 30,79 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

