Ausblick: Tencent Music Entertainment Group Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tencent Music Entertainment Group Registered A wird am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,846 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,690 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Tencent Music Entertainment Group Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,32 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,07 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,70 HKD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,34 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 30 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 35,88 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 30,79 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at