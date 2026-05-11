Ausblick: Tencent Music Entertainment Group Registered A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tencent Music Entertainment Group Registered A lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,779 HKD. Dies würde einer Verringerung von 48,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tencent Music Entertainment Group Registered A 1,50 HKD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,99 Milliarden HKD gegenüber 7,86 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,48 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,91 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 31 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,06 Milliarden HKD, gegenüber 35,68 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at