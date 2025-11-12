Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tencent wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,978 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,800 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Tencent 23 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 26,46 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tencent 23,33 Milliarden USD umsetzen können.

44 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,80 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,91 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 49 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 104,39 Milliarden USD, gegenüber 91,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at