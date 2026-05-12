Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tencent wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD gegenüber 0,720 USD im Vorjahresquartal.

21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 29,09 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 24,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 44 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,37 USD aus. Im Vorjahr waren 3,44 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 51 Analysten im Durchschnitt 121,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 104,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at