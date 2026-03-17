Ausblick: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tencent wird am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,990 USD aus. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 27,78 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 15,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,99 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 49 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,93 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 54 Analysten im Schnitt von insgesamt 107,51 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 91,74 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at