Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
|Bilanz ante portas
|
17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tencent wird am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,10 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 7,60 HKD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 25 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 210,28 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 210,75 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 47 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 28,63 CNY im Vergleich zu 26,84 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 53 Analysten durchschnittlich bei 824,97 Milliarden CNY, gegenüber 815,31 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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